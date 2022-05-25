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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسب سائق هالاند لاعب مانشستر.. أحمد السقا يتصدر التريند

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج  الفنان  أحمد السقا و جاء ذلك بسبب  التشابه الكبير بين قائد سيارة  النرويجى إيرلينج هالاند و بين النجم أحمد السقا.

 

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا خلال الساعات الماضية و جاءت التعليقات كالاتي : 

 

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وصل النرويجى إيرلينج هالاند إلى إنجلترا استعداداً لتقديمه غداً لوسائل الإعلام بعدما تعاقد مانشستر سيتى معه قادماً من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

ووصل هالاند إلى مطار مانشستر قادماً على طائرة خاصة بعد خضوعه لبعض الكشوفات الطبية فى مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً لبدء مهمته مع بطل الدورى الإنجليزى من الموسم المقبل.


وأعلن نادى مانشستر سيتى التعاقد مع هالاند بعد تفعيل بند الشرط الجزائى مع نادى بوروسيا دورتموند فى واحدة من الصفقات الهجومية لتدعيم صفوف بطل الدورى الإنجليزى الموسم المقبل.

وذكر نادى مانشستر سيتي، فى بيان عبر موقعه الرسمى، "يُمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد توصُّلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ابتداءً من يوم 1 يوليو 2022".

 

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