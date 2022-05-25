ويزو تستعرض جمالها عبر إنستجرام فيديو

نشرت الفنانة ويزو فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت ويزو وهي تستعرض جمالها علي انغام اغنية شكرا للنجمة أصالة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وفي سياق متصل، قالت الفنانة ويزو، إنها فكرت في التمثيل خلال دراستها في الجامعة، مشيرة إلى أن والدتها كانت تدعمها من أجل أن تحصل على مجموع مرتفع، “ كانت عايزاني اجيب مجموع كبير فى الثانوية العامة”.

وأضافت أنها اكتشفت أن كلية التربية تعطى 13 مادة في التيرم ولم تستطع تحمل ذلك كثيرا، قائلة: "وأنا بتمشى لقيت كشك وطلاب يمثلون وعرفت أنه فريق التمثيل وكانوابياكلوا فكان مدخل التعرف عليهم هو الأكل".

وتابعت: “كنت كل يوم 10 الصبح اروح البروفة .. وكنا نمثل مسرحيات بنفسنا من غير تدريب.. و أول مسرحية كانت الجريمة والعقاب.. وبعد كدا روحت للمخرج خالد جلال والتحقت باختبارات تمثيل ونجحت.. وبعدين اخدني الفنان أشرف عبد الباقى في فرقة مسرح تياترو مصر”.