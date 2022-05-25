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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو تستعرض جمالها عبر إنستجرام فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة ويزو فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت ويزو وهي تستعرض جمالها  علي انغام اغنية شكرا للنجمة أصالة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وفي سياق متصل، قالت الفنانة ويزو، إنها فكرت في التمثيل خلال دراستها في الجامعة، مشيرة إلى أن والدتها كانت تدعمها من أجل أن تحصل على مجموع مرتفع، “ كانت عايزاني اجيب مجموع كبير فى الثانوية العامة”.

وأضافت أنها اكتشفت أن كلية التربية تعطى 13 مادة في التيرم ولم تستطع تحمل ذلك كثيرا، قائلة: "وأنا بتمشى لقيت كشك وطلاب يمثلون وعرفت أنه فريق التمثيل وكانوابياكلوا فكان مدخل التعرف عليهم هو الأكل".

وتابعت: “كنت كل يوم 10 الصبح اروح البروفة .. وكنا نمثل مسرحيات بنفسنا من غير تدريب..  و أول مسرحية كانت الجريمة والعقاب..  وبعد كدا روحت للمخرج خالد جلال والتحقت باختبارات تمثيل ونجحت..  وبعدين اخدني الفنان أشرف عبد الباقى في فرقة مسرح تياترو مصر”.

أعمال ويزو ويزو صور ويزو ويزو وزوجها الفنانة ويزو

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