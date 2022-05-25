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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة تتراواح ما بين 25 لـ 30

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  ، إن الطقس لا زال يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة خلال 48 ساعة الماضية  وهناك  ارتفاع نسبى فى نسب الرطوبة تتراواح ما بين 25 : 30 درجة.


وأشارت " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الطقس خلال فترة النهار  حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على سواحلنا الشمالية أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتابعت أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة  خلال فترة النهار، و اعتدال في درجات الحرارة خلال فترات الليل، مضيفة أنه لا يوجد تأثير من العواصف الترابية الموجودة في دول الخليج على مصر، نظراً لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على دول الخليج، مختلفة تماماً عن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على مصر.


ونصحت بعدم التعرض المباشر للأشعة الشمس في فترة الظهيرة وتناول المرطبات والسوائل بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل يومي ومستمر .

الدكتورة منار غانم الطقس هيئة الأرصاد الجوية جنوب سيناء درجات الحرارة دول الخليج

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