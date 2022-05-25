مرموش: لم أتوقع هدفي في ليبيا.. وسجلت مثله خلال عمليات الإحماء | فيديو

وجه عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني، ولاعب شتوتجارت الألماني نصيحة خاصة للاعبين في مصر، مشددا على أنه لم يتوقع التسجيل في لقاء مصر وليبيا.

قال مرموش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في مصر اللاعبون يضعون أنفسهم تحت الضغوطات خاصة إذا ظهر اللاعب في أكثر من مباراة متتالية بمستوى فني متراجع".

أضاف: "نصيحتي للاعبين أن يهيئوا أنفسهم دوما قبل المباريات، يعرفوا أجواء اللقاء قبل أن يخوضوه كيفية العمل على التسجيل وأن يفكروا في الظهور بشكل مميز".

وعن هدفه في مباراة مصر وليبيا قال: "في عمليات الإحماء سجلت هدفا مطابقا للهدف الذي سجلته في اللقاء ولكني لم أتوقع أن أسجل، كان في ذهني فقط أن أتألق وأتمسك بالفرصة ولكن لم يأت في ذهني أن أسجل".