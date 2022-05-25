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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيل أمانة البحر الأحمر بكافة لجانها

أمناء المدن واعضاء
أمناء المدن واعضاء اللجان بالمحافظة

أعلن حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب تشكيل أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، وأمناء المدن وأعضاء اللجان بالمحافظة.

حيث شملت التشكيل النائب محمد سعيد الدابي عضو محلس الشيوخ أمينًا عامًا للحزب بالمحافظة، ، وكمال الدين رشاد أمين مساعد الإعلام، ومحمد سراج امبارك رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، وأحمد علي الصغير محمد سباق رئيس لجنة الطاقة والبيئة د. وائل علي عبد الحفيظ عبد الظاهر رئيس لجنة الشئون الصحية وحسام عاشور امين الشباب.

كما أعلن النائب محمد سعيد حسب النبي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة عن تشكيل أمانات المدن للحزب بكافة لجانها، وشملت بعض التغييرات لضخ أفكار جديدة لتطوير العمل السياسي والاجتماعي للحزب وتواصلك مع فئات المجتمع المختلفة.

وأكد أمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الاحمر في بيان له، إن الحزب يسعي للتعاون مع جميع فئات المجتمع وتدعيم جهود الدولة في إرساء الحياة السياسية ودعمها بالكوادر الشبابية، والذين هم مستقبل مصر وحاضرها، مشيرًا الي أنه يتم فتح قنوات اتصال وتواصل دائمة مع مختلف الأعمار والفئات طوال الوقت للمشاركة في الحياة السياسية وتهيئة المناخ السياسي الذي تسعي الدولة بقياداتها لدعمه بكل قوة من خلال ترسيخ قواعد المساواة التي كفلها الدستور والقانون.

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