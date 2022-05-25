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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غلق طلعة الدائري من محور اللبيني.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء

الحالة المرورية اليوم
الحالة المرورية اليوم الأربعاء

قال عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد من الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور بالجيزة تعليقًا على الحالة المرورية اليوم الأربعاء، إنه حتى هذه اللحظات لم تأتي أي إخطارات تفيد بوجود أي مشكلات على الطرق بمحافظة الجيزة وأن الأمور تسير على مايرام .


و نوه عاصم الشندويلي خلال تقديم فقرة الحالة المرورية ببرنامج "صباح البلد"، بأن اليوم تم وقوع حدث في منتهى الأهمية بدءً من الساعة الواحد صباحًا ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع وهو غلق طلعة الدائري من محور اللبيني المتجه للطريق السياحي والمنصورية نتيجة أعمال التوسع والتطوير التي تلحق الدائري .
 

وأضاف "الشندويلي"، أن محور 6 أكتوبر الطريق القادم من الدقي ومناطق الجيزة وشارع النيل إلى مناطق القاهرة يشهد حالة من السيولة المرورية،أما القادم من القاهرة ومناطق رمسيس والمتجه لمناطق الجيزة أيضًا يشهد حالة من السيولة المرورية التامة .

و للتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق في القاهرة والجيزة شاهد الفيديو …

 

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