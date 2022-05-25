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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء للقاء الوداد المغربي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي


صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي علي تجهيز طائرة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى المغرب لمواجهة نادى الوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم ٣٠ مايو الحالى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر بعثة  الفريق الأولى لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وخصصت مصر للطيران طائرة من طراز بوينج B737-800 رحلة رقم MS3200، لتقلع اليوم الأربعاء من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في الساعة 5.40 مساء  لنقل البعثة الي مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن تكون عودة رحلة بعثة الأهلي على مصر للطيران، برقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو  الحالى. واعربت الشركة الوطنية عن أمنياتها للنادي الأهلي بالتوفيق وتحقيق لقب البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي .

الأهلى مصر للطيران الوداد المغربي

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