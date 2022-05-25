ازمة صحية لمحمد شبانة واحتجازه بدار الفؤاد

تعرض النائب والإعلامى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين لأزمة صحية مفاجئة وهو فى طريقه لتقديم برنامجه المسائى على قناة etc مساء امس .

وتواجد شبانة بنقابة الصحفيين ولم يشكو من شىء حتى خرج منها بعد سلسلة من الاجتماعات .

بعدها شعر بآلام شديدة فى منطقتى البطن والحوض فتوجه الى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من اكتوبر فأحتجزوه هناك بعد اجراء العديد من الاشاعات والتقارير والتحاليل .. وغاب شبانة عن برنامجه المسائى وكذلك برنامجه الصباحى بالراديو على محطة شعبى اف ام . وفى تصريح مقتضب قال شبانة : ان الآلام التى يشعر بها لا تحتمل ولم يتعرض لها من قبل مشيرا ان جميع الاطباء رفضوا خروجه فى الوقت الحالى .