عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي إطفاء وشرطة بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إطفاء مع سيارة شرطة  أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطي في أسيوط.

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بحلوان

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح


تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الوسطى ووجود مصابين.


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة إطفاء وسيارة "بوكس" شرطة أعلى كوبري الواسطى وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفى.ا.س" ٥٥ عامًا - مساعد شرطة بمركز شرطة الفتح، و"احمد.ك.ا.م" ٣٢ عامًا - رقيب شرطة بمركز شرطة الفتح، و"عباس.م.ع" ٥٠ عامًا - غفير، و"عاطف.خ.ع" ٥٠ عامًا - غفير.


تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج. وتحرير المحضر اللازم

أسيوط اخبار اسيوط تصادم سيارتين بأسيوط كوبري أسيوط العلوي امن اسيوط سيارة إطفاء سيارة شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

موضوعات متعلقة

إصابة طفل في حادث سقوط شجرة ضخمة بطنطا وتعطل الحركة المرورية.. صور

مصرع رضبع وإصابة والدته و2 آخرين في تصادم ملاكي وتوك توك بسوهاج

ترشيحاتنا

المفاوضات جارية.. أحمد شوبير: لاعب كبير يعوض رحيل بن شرقي عن الزمالك

الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك

ميار شريف عقب التأهل للدور الثاني ببطولة رولان جاروس للتنس: الحمد لله

الوكالة الإيطالية فى مصر: إشراك القطاع الخاص في الاستدامة يزداد بشكل كبير

بعد انتهائها اليوم.. ننشر حصاد امتحانات الصف الأول الثانوي بالأرقام

الوزراء ينفي احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

ناهد شريف وأداء أدوار الإغراء.. الأسباب والدوافع| فيديوجراف

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ