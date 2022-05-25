إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي إطفاء وشرطة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إطفاء مع سيارة شرطة أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطي في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الوسطى ووجود مصابين.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة إطفاء وسيارة "بوكس" شرطة أعلى كوبري الواسطى وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفى.ا.س" ٥٥ عامًا - مساعد شرطة بمركز شرطة الفتح، و"احمد.ك.ا.م" ٣٢ عامًا - رقيب شرطة بمركز شرطة الفتح، و"عباس.م.ع" ٥٠ عامًا - غفير، و"عاطف.خ.ع" ٥٠ عامًا - غفير.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج. وتحرير المحضر اللازم