قنصل عام فرنسا بالإسكندرية: قفزة نوعية في استثماراتنا بمصر خلال السنوات الماضية

قال قنصل عام فرنسا في الإسكندرية محمد نهاض، إن السنوات الماضية شهدت قفزة نوعية في الاستثمارات الفرنسية، موضحا أنه تم ضح 600 مليون دولار في الموانئ، واستثمار 120 مليون دولار لتطوير خط سكك حديد أبو قير، إلى جانب 30 مليون دولار استثمارات جديدة في مدينة برج العرب غرب المدينة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد شراكة بين رابطة المدارس الفرنسية (mlf) وإحدى المدارس الدولية؛ للحصول على الاعتماد من وزارة التعليم الفرنسية، اليوم الأربعاء، وذلك في مقر القنصلية الفرنسية.

ونوه القنصل محمد نهاض إلى أن مدينة الإسكندرية تحتل مكانة كبيرة في قلوب الفرنسيين، وقال: "هناك رغبة قوية أن نكون أكثر تواجدا في الإسكندرية".