الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون

التقى رئيس مجموعة لجنة الصداقة الدكتور طارق حميد الطاير مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي النائب الأول لوزير التعليم العالي في جمهورية كوبا الدكتور والتر بالوجا غارسيا بحضور عضو المجموعة مريم ماجد بن ثنيه.



وأكد الدكتور طارق حميد الطاير، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات روبيرتو بلانكو دومينغيز على أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة التعليمية والاقتصادية، وعلى حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التواصل وتعزيز علاقات التعاون بما يحقق تطلعات دول وشعوب العالم.



وأشار الطاير إلى أهمية تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكوبا والتي شهدت تطوراً في العديد من القطاعات.



بدورها أكدت مريم بن ثنية، أن دولة الإمارات وضعت التعليم في مقدمة استراتيجياتها وخططها، لافتة في هذا الصدد إلى التغيرات الهيكلية في قطاع التعليم والتي أعلن عنها مؤخراً نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بمراجعة نظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير مستقبل التعليم في الدولة.



ولفتت إلى الإعلان عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر" التي تختص بوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية، وإنشاء "الهيئة الاتحادية لجودة التعليم" تختص بمراقبة جودة التعليم بكل حيادية.