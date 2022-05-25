رانيا يعقوب: شهادات الـ18% صدرت في وقت هام.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة اقتصادية ومحللة أسواق المال، إن شهادات الـ18% صدرت في توقيت هام جدا، إذ إنّ البنك المركزي المصري اتخذ قرارات لمواجهة التضخم، مثل أي بنك في العالم، فقد زادت أسعار الفائدة.

وأضافت رانيا يعقوب، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: "البنك المركزي فرض عدة قرارات، جزء منها تماشيا مع المعايير العالمية للحفاظ على الاقتصاد، والجزء الآخر لحماية المواطن، ففي 21 مارس جرى خفض قيمة العملة نحو 17%، وفي نفس اليوم صدرت شهادات من البنوك الحكومية بعائد 18% لتعويض المواطن المصري عن انخفاض قيمة العملة".

وتابعت رانيا يعقوب: "وجود المال في أيدي المواطنين ينتج عنه حدوث اضطراب، تتبعه عملية دولرة، حيث يشتري الناس الدولار دون وعي، رغم أنهم ليسوا في حاجة إليه، واكتشفنا أن هناك أنواعا من الاستيراد تهدر العملة الصعبة على سلع ورفاهيات، وليست سلعا أساسية، وبالتالي فإن الاحتفاظ بالدولار يضر بالاقتصاد الوطني، لذلك فقد استفادت الدولة من شهادات الـ18%".