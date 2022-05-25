الزراعة: توريد ما يقرب من 3 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن آخر التطورات الخاصة بتوريد القمح، قائلًا :" يوجد متابعة دورية ومستمرة من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين، وبفضل هذه المتابعة وصلنا لما يقرب من 3 مليون طن من القمح والجهود مستمرة في هذا الإطار ".



وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" والمُذاع على فضائية "المصرية"، :" تتم عملية السداد بحد أقصى خلال 48 ساعة وهناك تضافر كبير في الجهود وتم تحديد السعر للتوريد قبل موسم الزراعة وهذا يحدث لأول مرة ".

وأوضح "القرش"، أن إنتاجية الفدان في السابق كانت من 10 لـ 12 أردب ولكن حاليًا وصلت إنتاجية الفدان من 18 لـ 20 أردب .



