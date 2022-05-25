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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقيب الأشراف مهنئًا الأردن بعيد الاستقلال: تشهد طفرة تحت قيادة الملك

صدى البلد

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والمملكة الأردنية الهاشمية قيادًة وحكومًة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق يوم 25 مايو من كل عام.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن المملكة الأردنية الهاشمية، تشهد طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل التقدم والخير والرخاء.

وأكد نقيب الأشراف، قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشهد طفرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يكتب الخير والنماء والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية، وأن يحفظ مصر والأردن وأوطاننا من كل سوء مكروه وسوء.

نقيب الاشراف المملكة الأردنية السيد محمود الشريف

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