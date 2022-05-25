مفيش أثر رجعي.. الضرائب توضح التسهيلات الجديدة لأصحاب المشروعات الخاصة

شرح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب تفاصيل الخدمات والتسهيلات الضريبية الجديدة لأصحاب المشروعات الخاصة، قائلًا إن هدف القانون رقم 152 لسنة 2020 هو دمج الاقتصاد الرسمي مع الغير رسمي، معقبًا :" وده معناه إن الدولة مش هتفرض ضرائب جديدة ولا بتزود سعر الضريبة ولكن بنحسن مناخ وإجراءات تحصيل الضريبة".

وأضاف رجب محروس خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، :" يتم إدخال الممولين الغير مسجلين لدى مصالح الضرائب المصرية ويتم تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب المصرية"، متابعًا :" هناك أحكام في هذا القانون تلزم الطرفين سواء مصلحة الضرائب المصرية أو الممول ذاته بالأمور الهامة وتتمثل في أمرين أساسيين ".

وتابع :" الأمر الأول أن صدر في أحكام هذا القانون أنه يتم التجاوز عن أي ضريبة دخل مستحقة على الممول خلال الفترة السابقة قبل تسجيله لدى مصلحة الضرائب، معقبًا:" مفيش ضريبة بأثر رجعي ".



وأضاف :" هناك مزايا أخرى بخلاف التجاوز عن الضريبة الحصول على قرض من البنك وهيكون معفي من الدمغة لمدة خمس سنوات ويستورد آلات ومعدات من الخارج وسيحصل على رسوم جمركية بفئة 2% وهي فئة مخفضة ".



