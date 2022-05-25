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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القواعد المالية والمحاسبية للشركات الناشئة.. ورشة تدريبية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، ورشة عمل  تدريبية عن القواعد المالية والمحاسبية للشركات الناشئة، وذلك بمشاركة 12 مشروعا ناشئا محتضنا، وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق  رئيس الجامعة، إن حاضنة أعمال مسار بالجامعة تسعى لدعم المشروعات الناشئة، وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للمساهمة في تعزيز الإقتصاد وتوفير فرص العمل، موضحاً أن النواحي المالية والمحاسبية هي أكثر ما يؤرق رواد الأعمال من الشباب.

 

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة  مدير حاضنة مسار أن التدريب استمر لمدة يومين، والذي حاضر به محمد حمدي  الخبير المالي للشركات الناشئة، مؤكداً أن الورشة تضمنت العديد من المحاور، ومنها تعريف رواد الأعمال بالدورة المستندية المحاسبية وأهميتها ،و الخطوات اللازمة لإعداد الموازنة العامة للشركات.

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وكيفية إعداد القوائم المالية ،وطرق الوصول إلى نقطة التعادل، إلي جانب  التعريف بأنواع الضرائب على الأنشطة المختلفة، ومجهودات الدولة المصرية نحو دعم المشروعات الناشئة والإمتيازات الضريبية الواردة فى قانون 152 لسنة 2020 ،والتسهيلات المختلفة التي شملها القانون.

 

الجدير بالذكر أن  برنامج مسار تنفذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج وبتمويل من الحكومة الهولندية.

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