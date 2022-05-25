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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصاب انتحل صفة طبيب وشرع في إجراء الكشف الطبى للمرضى بطنطا

طبيب نصاب بطنطا
طبيب نصاب بطنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم، الأربعاء، من ضبط نصاب انتحل صفة طبيب وشرع في إجراء الكشف الطبى على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة طنطا.

 

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل شخص لمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا مرتديا البالطو الأبيض مدعياً أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب، وشرع في الكشف على أحد المرضى، لكن بعض الأطباء ارتابوا فيه وهو يقوم بفحص بعض المرضى، فتم على الفور إبلاغ نقطة شرطة المستشفى، وباستجوابه تبين أنه عاطل وليس طبيبا.

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كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بتمكن النقيب محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعى، من ضبط "ط. ا. ب"، 33 سنة، بدون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر المحضر رقم 17079 جنح أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

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