والد النني: عقده مع أرسنال لمدة عام قابل للتجديد.. وسيصبح مدربا للجانرز

أعرب ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي، عن سعادته بتجديد تعاقد نجله مع الفريق الإنجليزي.

وقال والد النني في تصريحات إذاعية: "النني جدد تعاقده لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر"، مضيفًا: "أتوقع أن يصبح محمد النني مديرا فنيا لأرسنال في يوما ما".

وأوضح : "قبل شهر من الآن احتضنت أولادي وقلت لهم النني هيجدد، كان شعوري وقتها والحمد لله تحقق"

وتابع: "ما يحدث مع النني لازم يدرس لأنه بيدي أمل أن على اللاعبين لابد من التحمل والصبر وعدم حدوث مشاكل وجائت له الفرصة في النهاية".

ووجه حديثه لـ النني قائلا :"فرحتنا وأسعدتنا وخلتني ماشي رافع راسي الناس تنظر لي الآن نظرة كويسة ساعات بشعر أني في حلم".