عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح: لم أملك الوقت للتفكير في إخفاقات المنتخب وأتمنى تسجيل هدف دوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يكن لديه الوقت للتفكير بخيبات الأمل التي حظى بها مع منتخب مصر بداية هذا العام في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، قبل أن يخسر أمامهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمد صلاح في مؤتمر صحفي بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد:"لم يكن لدي الوقت للتفكير بنتائج مصر وخيبات الأمل. عدت وكنت مباشرة في التدريب، شعرت في ذلك الوقت أنه مازال هناك 3 أو 4 بطولات أخرى للفوز ، لذا حاولت فقط."

وأضاف:" لم نكن محظوظين ولكن المنافسة مع مانشستر سيتي كان وقتًا رائعًا، أحاول فقط أن أكون واقعيا."

وعند سؤاله وزميله جوردان هندرسون قائد الفريق عن من سيكون مسجل هدف الانتصار في مباراة ليفربول وريال مدريد، قال صلاح:" أتمنى أن أكون أنا."

وكان محمد صلاح قد أكد بقاءه في صفوف ليفربول الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام عدد من الفرق الأوروبية بضمه الموسم المقبل على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول باريس صلاح ريال مدريد ليفربول الانجليزي دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يؤكد بقاءه في ليفربول الموسم المقبل

باريس سان جيرمان يوقف مدرب فريق السيدات لمزاعم بسلوك غير لائق

كورتوا: محمد صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد

رسميًا.. يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ريال مدريد.. بنزيما: محمد صلاح يمكنه قول ما يريد

رابطة البريميرليج توافق على امتلاك تود بويلي نادي تشيلسي

استقبال حافل لـ سون في كوريا الجنوبية بعد تقاسمه الحذاء الذهبي مع صلاح.. فيديو

بنزيما: أركز على مباراة ليفربول.. وريال مدريد أفضل ناد في العالم

ترشيحاتنا

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولا لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية بالدقهلية

لافروف: روسيا تفي بالتزاماتها بتصدير القمح والحبوب والأسمدة إلى أفريقيا

خريطة انتشار جدري القرود.. الصحة العالمية:131 حالة مؤكَّدة و106اشتباه في 18 دولة

الأمم المتحدة: مقترح تشريعي بحلول يوليو حول جوازات السفر الرقمية للمنتجات

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار

ذكرى وفاة الإمام حسونة النواوي.. محطات في مسيرة شيخ الجامع الأزهر الأسبق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ