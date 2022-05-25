صلاح: لم أملك الوقت للتفكير في إخفاقات المنتخب وأتمنى تسجيل هدف دوري الأبطال

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يكن لديه الوقت للتفكير بخيبات الأمل التي حظى بها مع منتخب مصر بداية هذا العام في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، قبل أن يخسر أمامهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمد صلاح في مؤتمر صحفي بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد:"لم يكن لدي الوقت للتفكير بنتائج مصر وخيبات الأمل. عدت وكنت مباشرة في التدريب، شعرت في ذلك الوقت أنه مازال هناك 3 أو 4 بطولات أخرى للفوز ، لذا حاولت فقط."

وأضاف:" لم نكن محظوظين ولكن المنافسة مع مانشستر سيتي كان وقتًا رائعًا، أحاول فقط أن أكون واقعيا."

وعند سؤاله وزميله جوردان هندرسون قائد الفريق عن من سيكون مسجل هدف الانتصار في مباراة ليفربول وريال مدريد، قال صلاح:" أتمنى أن أكون أنا."

وكان محمد صلاح قد أكد بقاءه في صفوف ليفربول الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام عدد من الفرق الأوروبية بضمه الموسم المقبل على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.