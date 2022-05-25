شكرى: عقد جلسة مباحثات للاستفادة من الخبرات الموسعة لجنوب أفريقيا

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، إن هناك كافة سبل التعاون أوجه التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا فى شتى المجالات سواء الاقتصادية ، الاجتماعية ، العلمية وسيكون لها دفعة فى اتجاه العلاقات نحو الأمام والارتقاء بها لصالح الشعبين المصرى والجنوب أفريقي.

وأضاف " شكرى " خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة وموسعة للاستفادة من خبراتها الموسعة للاستفادة من رؤية جنوب إفريقيا التى تتسق مع الرؤية المصرية فى العديد من القطاعات ، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على الرؤى المشتركة .