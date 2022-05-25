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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكرى: عقد جلسة مباحثات للاستفادة من الخبرات الموسعة لجنوب أفريقيا

السفير سامح شكرى
السفير سامح شكرى

قال السفير سامح شكرى   وزير الخارجية ، إن هناك كافة سبل التعاون  أوجه التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا فى شتى المجالات سواء الاقتصادية ، الاجتماعية ، العلمية وسيكون لها دفعة فى اتجاه العلاقات نحو الأمام والارتقاء بها لصالح الشعبين المصرى والجنوب أفريقي.

وأضاف " شكرى " خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة وموسعة للاستفادة من خبراتها الموسعة للاستفادة من رؤية جنوب إفريقيا التى تتسق مع الرؤية المصرية فى العديد من القطاعات ، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على الرؤى المشتركة .

سامح شكري وزير الخارجية جنوب افريقيا مؤتمر صحفي الاجتماع

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