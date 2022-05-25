السفير محمد حجازي: أفريقيا كان لها تجربة مميزة بفضل الدعم المصري.. فيديو

خلال 10 أعوام ماضية..

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على دعم القارة الأفريقية، مؤكدا أنه يتم العمل على المنطقة التجارية الأفريقية للتعاون التجاري بين الدول الأفريقية.

وأضاف محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر بحكم أنها من الآباء المؤسسين والدول الكبرى على الساحة تعمل على دعم مساندة القارة الأفريقية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أفريقيا خلال 10 أعوام الماضية كان لها تجربة مميزة بفضل الدعم الذي أولته مصر في إعادة العمران والدعم السياسى.

وأشار محمد حجازي إلى أن مصر كان لها دور واضح في مساندة البلدان الأفريقية، خاصة في مواجهة المخاطر والتحديات التي كانت تواجهها.