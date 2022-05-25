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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ10 ملايين جنيه.. عقوبات لمواجهة السماسرة بمشروع قانون التطوير العقاري

مشروع قانون التطوير
مشروع قانون التطوير العقاري

ناقشت الحكومة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تمهيداً لإصدار القرار، والذي يعدُ خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بشأن التطوير العقاري، بعد سلسلة من الإجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين.

وأوضح وزير العدل أن مشروع قرار رئيس الوزراء المقترح ينصُ على الضوابط والمعايير المُلزمة على المطور العقاري، إلى جانب الضوابط الخاصة بشروط الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا قواعد التصرف حال الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها، وضوابط إدارة وصيانة المشروعات للحفاظ على أصول المشترين.

مواجهة السماسرة

وفيما يلي نستعرض خلال العقوبات التي نص عليها مشروع قانون التطوير العقاري، والتي من بينها مواجهة السماسرة العقاريين غير الرسميين، وذلك من أجل تنظيم المهنة.

نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا باتحاد المطورين العقاريين وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- تقديم أوراق غير صحيحه للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف.
3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمـدة سنــة.
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويُحكم على المخالف فضلاً عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.
ووفقًا لمشروع القانون، يجوز للاتحاد التصالح على الأفعال المنصوص عليها في المادة 20، على أن تؤول حصيلة غرامات التصالح طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 20. وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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