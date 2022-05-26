تونس تسعى للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من النقد الدولي

عبرت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري عن أملها في عقد مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مالي، وذلك في الوقت الذي تعاني منه المالية العامة لتونس من أزمة غير مسبوقة تهددها بالإفلاس.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، تسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي عقدت مديرته التنفيذية كريستالينا جوجييفا لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مطلع الأسبوع الجاري في دافوس السويسرية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووصفت وزيرة المالية التونسية هذا اللقاء بـ"المثمر والإيجابي" مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي اعتبره الصندوق "واعداً".

وتواجه الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي رفضاً شعبياً، إذ تشمل تجميد الأجور وخفض الدعم المخصص للمواد الطاقية والغذائية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية معبراً عن رفضه لهذه الإصلاحات.