عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تونس تسعى للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من النقد الدولي

المالية التونسية
المالية التونسية

عبرت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري عن أملها في عقد مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مالي، وذلك في الوقت الذي تعاني منه المالية العامة لتونس من أزمة غير مسبوقة تهددها بالإفلاس.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، تسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي عقدت مديرته التنفيذية كريستالينا جوجييفا لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مطلع الأسبوع الجاري في دافوس السويسرية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

شوبير: النني فخر كل مصري وعربي.. مسيرة احترافية تستحق كل احترام

السفير محمد حجازي: أفريقيا كان لها تجربة مميزة بفضل الدعم المصري.. فيديو

ووصفت وزيرة المالية التونسية هذا اللقاء بـ"المثمر والإيجابي" مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي اعتبره الصندوق "واعداً".

وتواجه الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي رفضاً شعبياً، إذ تشمل تجميد الأجور وخفض الدعم المخصص للمواد الطاقية والغذائية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية معبراً عن رفضه لهذه الإصلاحات.

المالية المالية التونسية صندوق النقد الدولى الحكومة التونسية صندوق النقد المنتدى الاقتصادي العالمي الاتحاد العام التونسي للشغل المنتدى الاقتصادي الاتحاد العام التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ترشيحاتنا

طارق يحيى: هنشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

سيف زاهر: أتوقع استمرار بن شرقي مع الزمالك وإغلاق ملف رفعت.. فيديو

اليمن.. الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق عاجل بشأن فتح الطرق في تعز

أمير مرتضى: خالد بوطيب لم يحصل على حكم من فض المنازعات.. فيديو

أمير مرتضى عن غرامة كهربا: الدفع أو الإيقاف.. فيديو

مصرع معاون مباحث شرطة أبوصوير في حادث مروري بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ