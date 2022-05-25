أزهري يطالب النواب بإصدار تشريع يجرم من يتحدث فى الدين بغير علم

قال الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، إنه يطالب مجلس النواب بإصدار تشريع يجرم ظهور أى شخص يتحدث عن الدين بشكل غير صحيح، مؤكدًا :" من الممكن ان تخطئ في أي عمل بالدنيا، ولكن الخطأ فى الدين ضليت نفسك، وضلين غيرك ".

وأضاف، خلال حوارها، ببرنامج علامة استفهام، أن هناك بعض الأشخاص تظهر على السوشيال ميديا، وتقوم بطرح أشياء غير صحيحة، هدفها الحصول على مشاهدات و أن تصبح تريند.

وانفعل الشيخ إسلام رضوان، على الهواء وقال " دى هرتلة" كل اللى عايز يتكلم فى الدين بيتكلم، دون دراسة أو علم، وهذا الأمر كارثي.

ولفت إلى أن :" أى حد اليوم بيفتى فى الدين، ويضر المجتمع بالكامل، وعلينا التصدي لذلك".