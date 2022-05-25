تباين حركة التداول في أسواق المال الخليجية نهاية تعاملات الأربعاء

شهدت حركة التداول فى أسواق المال الخليجية، حالة من التباين ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث ارتفعت الأسهم السعودية والعمانية والكويتية فيما تباينت الأسواق الإماراتية “سوق دبي وبورصة أبوظبي"، وأيضا مؤشرا بورصة البحرين بينما أغلقت البورصة على القطرية على تراجع لمؤشرها العام.

ويستعرض"صدى البلد" حركة البورصات الخليجية نهاية اليوم في السطور التالية..

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 288.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12588.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الرياض، الأبحاث والإعلام، البلاد، كهرباء السعودية، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، عناية، سلامة، أمانة للتأمين، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.25% و 5.48% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، الأهلي، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الأهلي، سابك، الإنماء، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 231.01 نقطة ليقفل عند مستوى 22020.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 271 مليون سهم تقاسمتها 1858 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 56ر4121 نقطة مرتفعًا بـ 8ر1 نقطة وبنسبة 04ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 76ر4119 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و547 ألفًا و970 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 2ر75% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 14 مليونًا و334 ألفًا و914 ريالًا عُمانيًّا.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 12ر47 نقطة، ليبلغ مستوى 72ر7583 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر263 مليون سهم، عبر تنفيذ 18355 صفقة نقدية، بقيمة 7ر85 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر35 نقطة، ليبلغ مستوى 04ر5925 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 في المئة، عبر تداول 2ر139 مليون سهم من خلال 6553 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر52 نقطة، ليبلغ مستوى 87ر8393، بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة، عبر تداول 124 مليون سهم من خلال تنفيذ 11802 صفقة نقدية بقيمة 4ر68 مليون دينار.

تباين أسواق المال الإماراتية

تباينت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليتراجع سوق دبي المالي هامشياً، فيما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من الأسهم القيادية.

ومع ختام التعاملات اليوم، هبط سوق دبي المالي 0.02 بالمائة إلى مستوى 3.258 نقطة مع إقفال الجلسة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 112.18 مليون سهم، بقيمة 301.99 مليون درهم.

جاء ذلك وسط هبوط سهم إعمار العقارية 1.44 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.34 بالمائة، وسوق دبي المالي 2.31 بالمائة، وبنك السلام 0.58 بالمائة، وشعاع كابيتال 1.88 بالمائة.

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً 0.97 بالمائة، إلى مستوى 9519 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 213.59 مليون سهم، بقيمة 1.56 مليار درهم.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 5.26 بالمائة، وموانئ أبوظبي 2.76 بالمائة، وألفاظبي القابضة 3.33 بالمائة، ودانة غاز 1.82 بالمائة، واتصالات 0.97 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.71 بالمائة، وجلفار 2.46 بالمائة، وملتيبلاي 2.21 بالمائة، والواحة كابيتال 0.69 بالمائة.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,888.92 بانخفاض وقدره 1.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 691.52 بارتفاع وقدره 4.28 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و840 ألفًا و386 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 409 آلاف و433 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

هبوط المؤشر العام لبورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضًا بمقدار 16.02 نقطة، أي ما نسبته 0.12%، ليصل إلى 12 ألفًا و858.58 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 114 مليونًا و844 ألفًا و483 سهمًا، بقيمة 613 مليونًا و626 ألفًا و173.154 ريالًا، نتيجة تنفيذ 20859 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق