تفاصيل تعاقد شركة النصر مع شريك أجنبي على خط جديد لإنتاج السيارات

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تعاقد شركة النصر مع شريك في مشروع خط جديد لإنتاج السيارات.

وقال هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «شركة النصر مسئولة عن التسعير، والتعاقد مع شريك آخر لا يعني أن العلامة التجارية خاضعة لشركة النصر»، مضيفا «تطوير العنابر يحتاج إلى أموال باهظة، وتم الاستقرار على شركة للإنتاج على خطوطها».

وبالنسبة لملف تصفية بعض شركات القطاع قال هشام توفيق «من المقرر الإعلان عن تصفية شركة أخرى قريبا وتعد الرابعة ضمن 120 شركة بالقطاع»، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة لتعويض الموظفين.

وأضاف هشام توفيق «نأمل عدم تصفيات شركات أخرى، لكن حال ظهور شركة لا تستطيع التحول إلى الربح ستتم التصفية».