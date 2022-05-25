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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عن تناوله باستمرار .. اثار جانبية للزنجبيل خطيرة

صدى البلد

 الزنجبيل ، هو نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في مجموعة متنوعة من المأكولات.

 تتميز هذه الخضروات الجذرية بنكهة دافئة لاذعة والعديد من الخصائص العلاجية. 

هذا هو السبب في استخدام الزنجبيل في العديد من العلاجات المنزلية لعلاج الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والسعال ومشاكل الهضم وآلام المعدة وحتى الآلام الجسدية وغيرها من المشاكل الصحية. 

ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس يستهلكون الكثير من الزنجبيل ، مما قد يسبب مشاكل صحية كبيرة.

يمكن أن يؤدي الاستخدام الزائد للزنجبيل إلى مشاكل في القلب والإسهال ويمكن أن يزيد من خطر الإجهاض. 

قد يتفاعل أيضًا مع الأدوية ويقلل من ضغط الدم.

 يوصي المعالجون بالأعشاب بعدم تناول أكثر من أربعة جرامات من الزنجبيل في يوم واحد.

 عند تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب حرقة في المعدة ، والغازات ، والانتفاخ ، والغثيان ، وعدم الراحة في المعدة. و

مع ذلك ، يدرك الكثير منا الآثار السلبية المحتملة لهذه العشبة ، حتى لو كنا على دراية بفوائدها وعلاجاتها. 

 

اثار جانبية للزنجبيل 


مشاكل القلب: خفقان القلب هو أحد الآثار السلبية للزنجبيل على القلب. من المعروف أن الزنجبيل يسبب خفقان القلب وعدم وضوح الرؤية والأرق بجرعات عالية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية. ينصح بشدة أن تستهلك هذا الجذر بجرعة منخفضة.

يجب على النساء الحوامل تجنب تقلصات الرحم المبكرة هي تأثير سلبي للزنجبيل يجب تجنبه أثناء الحمل. 

هذا هو السبب في أنه من المستحسن أن تتجنب المرأة الحامل أو تحد من تناول الزنجبيل خلال هذا الوقت. 

يمكن أن يسبب الزنجبيل الزائد أيضًا حرقة شديدة وارتجاع الحمض أثناء الحمل. لم يتم بعد إثبات تأثيرات الزنجبيل على الجنين ، لذلك من الأفضل تجنبه.

ضار لمرضى السكر  : الاستهلاك المفرط للزنجبيل يمكن أن يضر مرضى السكري. يمكن أن يخفض ضغط الدم في الجسم مما قد يسبب الدوار والإرهاق ، كما أن تناول الكثير من الزنجبيل مع أدوية السكري الأخرى يمكن أن يشكل خطورة كبيرة. 

لذلك يجب قبل تناول الزنجبيل ، من المستحسن دائمًا طلب المشورة الطبية 

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