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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرصد الإفريقي للهجرة: جهود مصرية كبيرة لتطوير القارة السمراء بجميع المجالات.. فيديو

القارة الأفريقية
القارة الأفريقية

قالت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة، إن الحفاظ على عقول المواطنين مرتبط بالتنمية ومنها التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وهذا لأنهم يؤدون إلي رفع مستوي المعيشة الخاصة بالمواطنين.

 

وأضافت نميرة خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن"، إن أجندة 2063 وضعة استراتيجية متكاملة للقارة الأفريقية يدخل في إطارها كل مناحي الحياة ومنها تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ 2021 وفي مجال الصحة تم تفعيل مركز مكافحة الأوباء والأمراض الأفريقية.

 

وأوضحت نميرة، أن هناك جهودا كبيرة من الدولة المصرية لتطوير القارة السمراء في جميع المجالات، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول الأفريقية التي بدأ بنفسها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الداخلي وتقوم بنقل خبراتها الآن في جميع تجاربها مع القارة الأفريقية.

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