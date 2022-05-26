حلم الرئيس بتطوير الثروة الحيوانية ممكنا.. والطبيب البيطري عنصر رئيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية، ومنها: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عن دراسة تغيير رؤوس الماشية واستبدالها بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم.

زيادة إنتاجية الألبان واللحوم

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تغيير رؤوس الماشية واستبدالها بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المشروع: "شوفوا حجم الرؤوس التي يمتلكها الفلاح في مصر حوالى 2 مليون رأس، بقول للمصريين وكل من يهتم المجتمع المدني ومصر الخير وغيره قلت قبل كده وفيه فرق بين أن إحنا نقول ونعمل ده، هو حلم كبير بس مش كبير على المصريين".

وتابع الرئيس: "المواطن في الريف اللى عنده رؤوس ماشية بتاكل أكل زى آى رأس تم تطويرها وبتشرب نفس الشرب دى بتنتج لحم 7 كيلو في اليوم والثانية بنتج 20 كيلو، بتاكل نفس الأكل والشرب وده يطلع 8 وده يطلع 20 و 30 كيلو لحم في اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي: "2 مليون لو اتغيروا وادينا للفلاحين النوع اللى بيزيد يبقا المليون ده يعملوا قد إيه 15 مليون كيلو.. دي قيمة اديتها للفلاح وخليته بدل الراس اللى بتعمل 2000 جنيه بقا 5000، وتساءل: "نعمل ده إزاى؟".

تحسين حياة المواطن

واستكمل الرئيس السيسى: "قد تكون أغلى شوية وعبء بالدولار، لكن ده برنامج يا أهل الخير يا اللى عاوزين تعملوا أعمال بر وتحسين حياة الناس، البر كمان تخلى المواطن بدل ما يكسب ألف وألفين أضعاف الرقم ده على مستوى الفرد.

وفي هذا الصدد، قال صرح الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب إن الرئيس السيسى وضع يده على ملف هام وحيوى وهو الأمن الغذائى وتحسين حياة الفلاح والمربى الصغير، عندما طالب وزير الزراعة بخطة طموحة لتطوير الثروة الحيوانية بمصر والتى تصل لـ 2 مليون رأس ماشية واستبدالها بأخرى تنتج ثلاثة أضعاف فى الألبان والضعف فى انتاج اللحم اليومى، للارتفاع بمستوى المعيشة للفلاح والمربى المصرى الصغير وتحقيق الأكتفاء الذاتى والنزول بالاسعار بزيادة الإنتاج والاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف سليم، أن حلم الرئيس يستطيع الشعب المصرى صاحب الإرادة التى لا تهزم ان يحققه، وبالتعاون بين جمعيات المجتمع المدنى ووزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين فى خلال العامين الذى وضعهم سيادة الرئيس كمستهدف لتحقيق هذا الحلم والمشروع الكبير الذى سوف يغير خريطة مصر الإنتاجية والثروة الحيوانية.

تطوير 2 مليون ماشية

وأشار سليم، إلى أن الطبيب البيطرى هو العنصر الرئيسى فى هذه الخطة الكبيرة لتطوير 2 مليون رأس ماشية، كما قال سيادة الرئيس باستبدالها بأخرى أكثر انتاجا وتمتلك صفات وراثية أقوى، موضحاً أن البقرة المحلية إنتاجها اليومى من اللحم 0.8 كجم يومياً بينما البقرة البرازيلية تصل ل 1.5 كجم يومياً أى الضعف، والبقرة المحلية تنتج 7 كجم لبن يوميا بينما تنتج البقرة المستورد من ٢٥ لـ ٣٠ كجم يومياً.



وأكد سليم، ان تفعيل دور الأطباء البيطريين هو العنصر الأساسى فى خطة الرئيس الطموحة لتغيير شكل الانتاج سواء من اللحوم أوالألبان والوصول للأكتفاء الذاتى والتصدير، وان النقابة العامة للاطباء البيطريين لن تتأخر عن الاستجابة لتحقيق حلم الرئيس السيسى وتساعد فى تحقيق الحلم وتضع كل امكانياتها كإستشارى للدولة فى مجال الثروة الحيوانية تحت أمر سيادة الرئيس السيسى ووزارة الزراعة ومن خلفها أبنائها الأطباء البيطريين الذين لن يتأخروا عن نداء الوطن.

واختتم: "هذا المشروع الطموح سوف يغير شكل مصر تماماً، يستفيد منه الفلاح والمربى الصغير وتتغير حياتهم للأفضل ويزيد دخلهم، تحقيق الأكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان، فتح خطوط انتاج جديدة ومصانع لمنتجات الألبان والألبان المجففة وتشغيل الايدى العاملة، تغيير حياة 2 مليون أسرة مصرية، الاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة".

الرئيس يدعم المزارعين

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع المدنى بمضاعفة إنتاج المزارعين من خلال تحسين جودة أنواع الماشية عبر استبدال رءوس الماشية محدودة الإنتاج بأخرى مضاعفة للإنتاج.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة منذ سنوات بتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وذلك تعليقا على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وأوضح القرش- خلال مصادر إعلامية: "أن هناك محاور لمشروعات كثيرة في هذا الصدد ومشروع الدلتا الجديدة أحد اركان هذه المشروعات الهامة ".

و تابع : "بالإضافة لتعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الإنتاج النباتي وهو ما نراه في عدد كبير من المشروعات المتعلقة سواء بالإنتاج النباتي أو الحيواني".

رسائل الرئيس للمواطنين

ونرصد لكم أهم توجيهات ورسائل الرئيس السيسي في مشروع مستقبل مصر:

1- متقلقش لما حد يقول كيلو البامية بـ 100 جنيه.

2- أنا عندي حلم عايز وأحققه.. عندنا تقريبا 2 مليون رأس ماشية" ونفسي أغير الرؤوس الحالية بسلالات جديدة.

3- "البر إننا نخلي المواطن ده بدل ما بيكسب 1000 و2000 أضاعف له الرقم دا على مستوى الفرد".

4- "التعامل مع البشر مشكلة، مش مع الأراضي والمشاريع، من حيث كيفية إقناع أصحاب المواشي إزاي نأكلها نفس الأكل وتدر إنتاج أكبر".

4- الدولة المصرية تحصل على المياه اللازمة للمشروعات الزراعية من 3 مصادر.

5- مصادر المياه للمشروعات هي الآبار أو المياه المعالجة الثلاثية المتطورة.

6- توجيه بإنشاء 15 ألف صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح الـ 300 ألف فدان التي تنفذها الدولة.

7- لو بتتكلموا إن فيه 800 أو 900 ألف أو أكثر بينزلوا سوق العمل سنويا، طيب محدش قال الناس دي هتعيش إزاي.

8- القطاع الخاص قادر على إدارة عمله بكفاءة عالية.

9- "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم في موضوع وانت متعرفوش".

10- "كلامي في مثل تلك الافتتاحات أو متابعة المشروعات الهدف منه إننا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه.

11- "اللي اتعمل خلال 7 سنوات ماضية كان فيه توفيق كبير من ربنا.

12- "ليه منرزعش كل الأراضي الزراعية قمح.. ودا سؤال مهم ممكن الناس تسأله ولازم نرد عليه دلوقتي.

13-"أنا مقدرش أزرع القمح كله سنة في نفس الأرض، ووزير الزراعة يُردني، ماينفعش نزرعها كل سنة قمح قمح قمح، فالتدوير في الزراعة يحافظ على خصوبة التربة وجودة المشروع".

14- ما حدث في مصر خلال السنوات السبع الماضية كان بتوفيق كبير من الله.

15- مفيش كلمة تُقال أو تُكتب إلا وصاحبها هيتحاسب عليها من ربنا.

16- الدولة تسير في مشروعاتها وفق خطة موضوعة من قبل متخصصين وخبراء.