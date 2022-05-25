ميريام فارس تحتفل بعيد الاستقلال الأردني الـ 76

احتفلت الفنانة ميريام فارس، بعيد الاستقلال الـ 76, ونشرت صورة لعلم المملكة الأردنية، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد الاستقلال 76".

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السَّادس والسَّبعين، والتي ستستمرُّ لثلاثة أيام في جميع محافظات المملكة.

وبدأت الأنشطة والفعاليَّات اعتباراً من السَّاعة الخامسة مساء اليوم في جميع محافظات المملكة، حيث تمَّ تحديد مواقع مخصَّصة لإقامتها في كلِّ محافظة.

وبحسب الجدول المقرَّر، فإنّ الفعاليات والأنشطة الخاصَّة بعيد الاستقلال لهذا العام عديدة ومتنوعة، وتهدف إلى إحياء هذه المناسبة الوطنيَّة العزيزة بما يليق، وتهيئة أجواءٍ من البهجة والفرح للمواطنين بعد الظروف الصَّعبة التي عاشها الجميع خلال السَّنتين الماضيتين بفعل جائحة كورونا.