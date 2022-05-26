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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن احتفالية القوات الجوية بذكرى هبوط أول طائرة F16: شعرت بالفخر..فيديو

الديهي
الديهي

 

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات الجوية المصرية احتفلت بمرور "40" عامًا على هبوط أول طائرة طراز "F16" بجمهورية مصر العربية، بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة " لوكهيد مارتن " الأمريكية وعدد من كبار مسئولي السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعنيين بملف التعاون من الجانبين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه شارك في الاحتفالية وكان يشعر بالهيبة من قدسية المكان، وعند مشاهدته للطائرات تنطلق شعر بالاطمئنان والأمان، واستمعت الي الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، وهو يتحدث بثقه .


وأوضح الديهي ، إن امس مر 40 عام علي دخول طائرات طراز "F16" إلي القوات الجوية المصرية ، مؤكدا ان طائرات طراز "F16" وصلت إلي القاهرة عام 1982 وتعاملت القوات المصرية مع هذه الطائرات بشكل احترافي ولم تتوقف عن تطويرها وتحديثها في أسطولها الجوي .

 

السفارة الأمريكية السفارة الأمريكية بالقاهرة الطائرات العرب مصر جمهورية مصر العربية الإعلامي نشأت الديهي F16

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