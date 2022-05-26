استراتيجية للمحتوى.. هل تنقذ المؤسسات الصحفية من الانهيار وتوقف خسائرها؟| قراءة

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة، بدعم طلبات الهيئة بزيادة مخصصات بعض البنود في مشروع موازنة العام المالي 2022\2023، خاصة بند العلاج الطبي للعاملين بالهيئة وبند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة.

أصول المؤسسات الصحفية

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة انه منذ عامين تم اعداد دراسات جدوي لعدد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من اصول المؤسسات الصحفية مضيفا انه سيتم قريبا الاعلان عنها بعد انهاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذها.

و قال خلال اجتماع لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب إن جميع الاصول و الاراضي كانت مسحوبة من المؤسسات مشيرا لأرض مؤسسة الاهرام في التجمع و اضاف تم استرداد الارض لانشاء مشروع النادي بمشاركة مع مستثمر.

وأشار الي مشروع اخبار اليوم في ٦ اكتوبر و اوضح ان الهدف من الاستثمارت هو دعم المؤسسات و توفير الموارد اللازمة و التي تحتاجها المؤسسات بما يسهم في تطوير اداء هذه المؤسسات خاصة ما يتعلق بالارتقاء بالمحتوي الصحفي.

كما اعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،عن إطلاق ابليكشن يتضمن الأخبار التى تصدر عن مصروالعالم.

الاستراتيجية الوطنية للصحافة

وأوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى خلال اجتماع لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد والخاص بالهيئة :أن البث التجريبي للأبليكشن سيبدأ فى ٣٠ يونيو المقبل وسيتم بثه باللغتين العربية و الإنجليزية وطالب بضرورة زيادة البند الخاص بدعم المؤسسات الصحفية القومية خاصة مع الزيادة الكبيرة في اسعار مستلزمات الانتاج المختلفة مثل الورق والاحبار التي تضاعفت اسعارها خلال الشهور القليلة الماضية.

وأكد: "المصانع تغلق و سعر الورق وصل ١٥٠٠ دولار و هو ٣ اضعاف الاسعار الماضية و قال ان المؤسسات لجأت لتخفيض عدد الصفحات و كميات المطبوع و الجرائد المسائية تم تحويلها الي الكتروني".

كما أن إعداد إستراتيجية تستهدف الارتقاء بالمحتوى الصحفي ليتناسب مع التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام وقيام الصحف القومية بأداء دورها التثقيفي والتنويري باعتبارها من ركائز الأمن القومي المصري.

هي مسار وخطة العمل

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن استراتيجية الصحافة هي مسار العمل بالصحافة خلال المرحلة القادمة، وهي تعتبر خطة للارتقاء بالمحتوى أو بالصحفي وأدائه.

وأضافت أحمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لدينا كوادر مهنية صحفية تفوق الحد، وهناك صحفيين محترفين ويقدروا الكلمة المكتوبة والمسئولية الملقاه على عاتقهم، خاصة في مرحلة التحديات، ولكن هانك صحفيين بأداء غير جيد، ولكن عددهم قليل جدا".

الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة

وأشارت أحمد: "هناك بعض الصحفيين، الذين يسيئون للمهنة عن عدم قصد، بسببعدم ثقتهم في أنفسهم، وبالفعل لدينا كوارد محترف صحافة، لديه وعى بالمسئولية يقدر التحديات التي تواجه الوطن، وجميع المواطنين تلاحظ اهتمام الرئيس السيسي بالصحافة وضرورة تجاوبه مع أسئلتهم، مما يعني أن تعظيم دور الصحافة يأتي من الرئيس السيسي".

نتائج عزوف القارئ

وأوضحت: "يتسم المواطن بصفة عزوف القارئ، حيث أنه أصبح لم يعد مواطنا قارئ، وغير مقبل على القراءة، مما يوضح هذا العزوف الذي يظهر النقص من التوزيع، كما أنه أصبح لديه نية لقراءة الأخبار والتقارير الصحفية".

واختتمت: "الاستراتيجية الوطنية للصحافة هي خطة العمل ومسار المهنة في المرحلة القادمة، سواء من الناحية المالية أو التحريرية، ويجب أن يؤمن الجميع أنها تعمل على نقل أراء المواطن كاملا دون تلاعب".

ومن ناحية أخرى، طالب النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب بضرورة تدريب الصحفيين وذلك بهدف تطوير المهنة .وقال: نحن بحاجة إلى معرفة أليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة وذلك للارتقاء بالمنظومة ككل .

وأستطرد النائب نادر مصطفي قائلا:الشركة المتحدة لخدمات الإعلام قدمت العديد من الحلول فى الفترات السابقة ،فضلا عن المحتوى الوطنى والذى يهدف إلى تحقيق الوعي من خلال عدد من المسلسلات .

والجدير بالذكر، أن هذه الاستراتيجية تأتي لتطوير الأداء الإعلامي ومواكبة تكنولوجيا العصر في كافة الإصدارات، لقطع الطريق على إعلام وصحافة الأكاذيب وترويج الشائعات وتحري الدقة والسرعة معا في أداء المتحدثين الإعلاميين باسم الهيئات والوزارات المختلفة مع وسائل الإعلام والصحف وأن الصحافة والإعلام يمثلان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.