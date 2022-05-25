أحمد موسى:400 مليون قطعة سلاح بأمريكا والدولة عاجزة عن تجريم بيع السلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تشهد جرائم، معلقا «حادث إطلاق النار على مدرسة في تكساس ليس عابرا، وتكرر كثيرا خلال الفترة الماضية».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «توجد 400 مليون قطعة سلاح في أمريكا، كون الدولة لا تجرم بيع الأسلحة، والولايات المتحدة تدفع الثمن الغالي»، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي أعد مشروع قانون بِشأن تجريم بيع الأسلحة، لكن الحزب الجمهوري معترض.

وأضاف «جو بايدن أقوى رئيس في العالم، لا يستطيع تمرير قانون لحماية الأطفال والطلاب في المدارس»، مردفا «عام 2021 أمريكا شهدت 693 عملية إطلاق نار، وفي 2020 كان عدد حوادث إطلاق النار 611 حادثا، و417 في 2019»، مشيرا إلى أن 67 حادث إطلاق نار استهدف المدارس في أمريكا منذ بداية عام 2022.

وأوضح أن عدد الأسلحة في ولاية تكساس التي شهدت حادث إطلاق النار الأخير، يبلغ مليون قطعة سلاح، مؤكدا أن السبب الرئيسي للجرائم يتمثل في عدم سن قانون بمنع الأسلحة.