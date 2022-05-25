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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصاد زراعي: المياه ونوع التربة ستحددان المحاصيل في الأراضي المستصلحة.. فيديو

الزراعة
الزراعة

أكد الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي وعضو لجنة الزراعة والري بحزب التجمع، أن المشروعات الزراعية سوف تنعش الاقتصاد المصري وهناك العديد من الدراسات لاستصلاح الأراضي، لافتا إلى أن المياه ونوع التربة تحدد نوعية الزراعة في المناطق التي يتم استصلاحها للزراعة.

وأضاف الدكتور شريف فياض، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك محاصيل غير تقليدية يمكن زراعتها في الأراضي المستصلحة ومستثمرون كبار يقومون بزراعة الأراضي المستصلحة، كما أن هناك محاصيل محددة سيتم زراعتها في الأراضي المستصلحة.

وشدد الدكتور شريف فياض، على ضرورة تغيير السياسات الزراعية في الأراضي الزراعية القديمة، كما أنه لابد أن تعطى الأراضي المستصلحة بحق الانتفاع، مضيفا: "المستثمر الغير جاد اللي مش هيلتزم بالخريطة الإنتاجية من حق الدولة سحب الأرض منه"، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يحاولون الحصول على الأراضي بحق الامتلاك.

الإقتصاد المصرى إبراهيم عيسى الزراعة مصر الإنتاج أراضي المصري الدكتور شريف فياض لاقتصاد الزراعي

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