طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لاستكمال الكيمياء وعلم النفس بالتابلت

دخل طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان عبر اجهزة التابلت ، لأداء الجزء الالكتروني في امتحاني الكيمياء وعلم النفس .

ويستمر طلاب الصف الثاني الثانوي في اداء الجزء الالكتروني في امتحاني الكيمياء وعلم النفس لمدة ساعة وربع من 9 صباحا حتى 10:15 صباحا

يأتي ذلك في آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي التي كانت قد انطلقت رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022 .

وادى طلاب الصف الثاني الثانوي حتى الان الامتحانات في مواد اللغة العربية ،تطبيقات الرياضيات ، الجغرافيا ، اللغة الاجنبية الاولى ، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، واللغة الأجنبية الثانية ، والفيزياء ، والتاريخ ، والأحياء ، والفلسفة والمنطق .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

ويتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022

ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان

وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لا تعتمد على الانترنت بل على شبكة خاصة بوزارة التربية والتعليم.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل آلية عمل منظومة الامتحانات الالكترونية لطلاب لصفين الاول والثاني الثانوي قائلا : إن سيستم امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام يقوم بارسال الأسئلة ويستقبل الاجابات من 700 ألف طالب يوميا وهذا الرقم مضروب في 40 سؤالا في كل امتحان .

وأضاف : كل هذه البيانات الضخمة تتحرك على شبكة داخلية خاصة بوزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بشبكة الانترنت .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المدارس خلال السنوات الماضية، كان يتم بشكل ليس فيه أي ضوابط تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وبناء عليه نؤكد أن النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي طوال السنوات الماضية كان مشكوكا فيه “وأنا مش هقدر أبقى سياسي على طول” ، فالجميع يعلم كيف كان النجاح يتم في هذه السنوات.