وزير السياحة: ندرس افتتاح المتحف المصري الكبير في ضوء المعطيات الدولية ..فيديو

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، عن تفاصيل تكريمه من السفارة اليابانية، وتسلمه وسام الشمس المشرقة – نجم ذهبي وفضي.

وقال "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، «تسلمت وساما رفيعا عمره أكثر من 150 عاما، يقدمه إمبراطور اليابان، كان من المقرر تسلمه في طوكيو، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا تسلمته في سفارة اليابان بالقاهرة»، مشيرا إلى أن تكريمه من اليابان نتاج جهود وعمل زملائه وليس شخصه.

وأوضح أن السفير الياباني ألقى كلمة باللغة العربية، أشاد خلالها بالعلاقات المصرية اليابانية، خاصة في مجال السياحة والآثار.

وحول تطورات مشروع المتحف المصري الكبير، قال إنه من المقرر الانتهاء من الإنشاء نهاية العام الجاري، وفيما يخص الافتتاح فإن الحكومة تدرس الأمر في ضوء المعطيات الدولية، وافتتاح مشروعات كبرى أخرى سيكون لها مردود كبير.

وتابع «لدينا توجيهات بالعمل على المناطق المحيطة بالمتحف، وتطوير الأهرامات، ومن المقرر افتتاح مطاعم راقية في الأهرام خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مطار سفنكس الذي سيكون جاهزا للافتتاح نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت لتنظيم جولات سياحية لنجم الكرة البرازيلي رونادينهو الذي يزور مصر حاليا.

وأشار إلى أن مطار سفنكس سيجعل المنطقة المحيطة وجهة سياحية، موضحا أنه من المقرر رفع كفاءة الفنادق المحيطة بالمتحف المصري، فضلا عن بناء فنادق عالمية أيضا.

