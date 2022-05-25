وزير شئون شمال أفريقيا البريطاني: زيارتي لمصر تؤكد أهمية الشراكة بين البلدين

كشف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا ، تفاصيل زيارته لـ مصر .

وقال طارق أحمد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اعبر عن سعادتي بزيارتي لـ مصر والمملكة المتحدة ومصر لديهما شراكة قوية وصداقة فعلية ".

وأضاف طارق أحمد :" زيارتي كوزير مسؤول عن العلاقات مع مصر تؤكد أهمية هذه الشراكة سواء كانت شركات تجارية او سياحية كما تناولت المباحثات في مصر موضوع مؤتمر قمة المناخ المقرر انعقاده في مصر ".

وتابع طارق أحمد "تحدثت مع وزير الخارجية سامح شكري عن مؤتمر قمة المناخ والتقيت وزير السياحة خالد العناني وتحدثنا عن أهمية ما يعنيه مؤتمر المناخ ، كما تحدثنا عن سبل مواجهة التحديات التي نواجها في العالم".

وأكمل طارق أحمد "وتطرقنا أيضا للحديث مع المسؤولين المصريين عن قضايا الأمن الغذائي والطاقة"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الاستثمارات البريطانية في مصر في مجال الموانئ على سبيل المثال".