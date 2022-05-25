تنسيق مستمر.. وزير بريطاني: مصر تقوم بالتخطيط الجيد لمؤتمر قمة المناخ.. فيديو

كشف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا ، تفاصيل زيارته لـ مصر .

وأضاف طارق أحمد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مصر تقوم بالتخطيط الجيد لمؤتمر قمة المناخ وذلك يظهر في التفاعل بين المملكة المتحدة ومصر في التنسيق لكافة فعاليات المؤتمر ".

وتابع طارق أحمد :" العالم في وضع صعب للغاية على مستوى المناخ في ظل الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري وعلينا ان نستثمر في الطاقة الخضراء ".

وأكمل طارق أحمد :" علينا أن نضمن نجاح قمة المناخ المقبلة نظرا لاهميتها للعالم بأكمله والتاكيد على اهمية وضع حلول لتغيرات المناخ".