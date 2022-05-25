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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيق مستمر.. وزير بريطاني: مصر تقوم بالتخطيط الجيد لمؤتمر قمة المناخ.. فيديو

وزير بريطاني
وزير بريطاني

كشف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا ، تفاصيل زيارته لـ مصر .

 

وأضاف طارق أحمد  في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  مصر تقوم بالتخطيط الجيد لمؤتمر قمة المناخ وذلك يظهر في التفاعل بين المملكة المتحدة ومصر في التنسيق  لكافة فعاليات المؤتمر ".

 

وتابع طارق أحمد :"  العالم في وضع صعب للغاية على مستوى المناخ في ظل الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري  وعلينا ان نستثمر في الطاقة الخضراء ".

 

وأكمل طارق أحمد :"  علينا أن نضمن نجاح قمة المناخ المقبلة  نظرا لاهميتها للعالم بأكمله  والتاكيد على اهمية وضع حلول لتغيرات المناخ".

وزير بريطانيا مصر اخبار التوك شو المناخ

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