تعرف على تقنية الاهتزازات التحذيرية للطرق بالسعودية

اعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ، داخل المملكة العربية السعودية ، عن مشروع تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق والذى تم اطلاقه منذ فترة لرفع مستوى السلامة على الطرق .

واوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ، ان المشروع جاء في إطار سعيها الدؤوب إلى المضي قدماً في خططها وأعمالها لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق في تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية .

تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق

وتابعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ، ان مجموع أطوال الطرق التي نفذت عليها تقنية الاهتزازات التحذيرية حتى الآن أكثر من 56 ألف كم.

وأسهمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبشكل مباشر بالفعل في خفض إجمالي عدد حوادث الطرق بنسبة 42%، وتقليل عدد إصابات حوادث الطرق بنسبة 48%، فيما انخفضت الوفيات على الطرق إلى 13.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، متجاوزةً المستهدف الذي وضع مسبقاً لعام 2021 الذي كان يقدر بـ15 حالة .

يذكر أن المملكة العربية السعودية ، حصدت المركز الأول عربيًا في مؤشر استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، وذلك على صعيد مؤشر التنمية لدول مجلس التعاون، كما أن وزارة النقل قد نفذت العديد من مشاريع السلامة التي حققت خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية التي وقعت على طرق الوزارة في المملكة من خلال عددٍ من المشاريع منها مشاريع تحسين التقاطعات الخطرة ورفع مستوى السلامة على الطرق المفردة وإنارة التقاطعات التي تكثر عليها الحوادث الليلية، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.