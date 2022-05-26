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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وغير تقليدية.. طريقة عمل أصابع الكوسة المقلية

أصابع الكوسة المقلية
أصابع الكوسة المقلية

أصابع الكوسة المقلية من الأكلات السهلة والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أصابع الكوسة المقلية في المنزل.

 

 

مقادير أصابع الكوسة المقلية 


٢كيلو كوسة أصابع 
4 بيض
كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
2 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة جوزة الطيب
ملح 
فلفل أسود
2 كوب بقسماط
2 كوب دقيق ذرة أصفر
زيت غزير للقلي


طريقة تحضير أصابع الكوسة المقلية 


فى بولة كبيرة نضع البيض ودقيق ذرة اصفر والتوابل ونضربه بمضرب سلك   وفي بوله اخري نخلط الدقيق والبقسماط مع ونخرج الكوسة من خلطة البيض ونضعها في خليط البقسماط والدقيق ونقليها في زيت سخن وغزير 

ويقدم مع عيش و طرشى و سلطة زبادى بهريسة الشطة و سلطة طحينةو بالهنا و الشفا 

أصابع الكوسة المقلية مقادير أصابع الكوسة المقلية طريقة عمل أصابع الكوسة الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

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