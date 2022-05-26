قاد مان سيتي لمنصة التتويج.. أرقام بيرناردو سيلفا بـ البريميرليج

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على أبرز الأرقام للاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

قال مكرم الحزقي عبر تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي يعتبر أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم 2021_2022 في الدوريات الأوروبية من حيث الجودة العالية والتمرير بكل أنواعه البيني والقطري والعمودي والتقدمي والدقة والقوة في التسديد على المرمى وصناعة الفرص والقرار والمراوغة والقدرة على اللعب تحت الضغط وهدوء وشخصية لاعب وسط ميدان إضافة إلى كونه قيمة ثابتة أداءه الفني والتكتيكي ووإستقرار المردود طوال الموسم خلال كافة المسابقات.

أضاف: خاض الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا بقميص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم الحالي 58 مباراة ساهم خلالها في 24 هدفا وسجل 14 هدفا وصنع 10 أهداف وحصل على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي 3 مرات.

تابع: تميز الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصناعة الفرص والأسست والتمريرات المفتاحية من كرات متحركة في البريمرليج ويأتي ثالثا بـ 99 فرصة مصنوعة و2791 دقيقة لعب خلف أوديڨارد لاعب أرسنال بـ 102 فرصة مصنوعة و2701 دقيقة لعب وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بـ 109 فرصة مصنوعة و3028 دقيقة لعب.

استطرد: الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا من نوعية اللاعبين التي ترفع من مستوى الفريق بأدوار مختلفة على الملعب ويتمناهم كل مدرب لاسيما وأنها تعطي التوازن والحلول في الشكل الهجومي والدفاعي من خلال تركيبة خط وسط الميدان.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه فى جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب "الاتحاد".



وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة جمعها من الفوز في 29 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 99 هدفاً وتلقي 26.



ورفع مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا رصيده إلى 8 ألقاب فى تاريخه بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الخامس فى قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب فى التاريخ.

وحصد مان سيتي أول لقب له في الدوري الإنجليزي خلال موسم 1936 – 1937، ثم موسم 1967 – 1968، 2011 – 2012، 2013 – 2014، 2017 – 2018، 2018 – 2019، 2020 – 2021، وصولا للموسم الحالى 2021-2022.

وجاءت قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدورى الإنجليزي على النحو التالي:

مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا برصيد 20 لقبا

ليفربول في المركز الثانى برصيد 19 لقبا

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث برصيد 13 لقبا

إيفرتون يأتي في المركز الرابع برصيد 9 ألقاب

مانشستر سيتي انفرد بالمركز الخامس برصيد 8 ألقاب



أستون فيلا يأتي سادسا برصيد 7 ألقاب



تشيلسي وسندرلاند – 6 ألقاب لكل منهما



نيوكاسل يونايتد وشيفيلد وينزداي – 5 ألقاب لكل منهما