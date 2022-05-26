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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف صبحي: اعتماد العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية من أجل أولادنا

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ إنه تم اعتماد العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية وهناك العديد من المبادرات التي تخص شبابنا في تنسيقها وتنظيمها في المنطقة العربية واعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للشباب العربي عام 2019 و2020  .

أضاف صبحي أثناء فعاليات وزراء الشباب والرياضة العرب ؛ أنه تم توصية لعمل وضع  الاستراتيجية بشكل مفصل من خلال لجان مختلفة  وكان هناك عمل بروح الود من معالي الوزراء لإتفاق موحد  في المجال الرياضي وإتحاد اللجان العربية وعرض أعمالها ومؤاذرة  المكتب التنفيذي للإتحاد الرياضي والمشروعات الرياضية .

أوضح وزير الشباب والرياضة  أن هناك لجنة لتعديل و مراجعة كافة اللوائح المالية و الفنية التي تحكم عمل الصندوق وزيادة دعم هذا العمل العربي المشترك وسيتم غدا عقد إجتماع للوزراء ويتواجد أكبر عدد من الوزراء بنشاط كبير وسيصاحب هذا الموضوع إجتماع المكتب التنفيذي للجان المختلفه .

ومن جانبه علق وزير الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية محمد النابلسي ؛  أنه تم عقد إجتماع اللجنة الشبابية  ؛ وأقرينا مجموعة من المشاريع الشبابية مع رفع توصيات للمكتب التنفيذي ثم تعرض على مجلس وزراء الشباب العربي ثم العوده إلى أنشطه تحاكي الشباب العرب بناء على إجتماعيات عقدت مع الشباب ولقاءات مع الشباب العربي وتم التوصيه بقبول جميع المقترحات التي قدمت من قبل اللجنة الشبابية .

ومن جانبه علق سعيد الناظري مدير عام الإتحادية للشباب الإمارات انا دوله الإمارات مشاريعها ممتدة على مستوى المنطقة من خلال مركز الشباب العربي ولدينا العديد من مشاريع في إعداد القيادات الشابة في العديد من القطاعات في الإعلام والتقنيه والتغير المناخي.
 

 

أشرف صبحي وزير الشباب الانشطة الرياضية

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