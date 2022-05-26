جددي سفرتك بطريقة عمل باذنجان يوناني

باذنجان يوناني من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق مختلف لا يعرفه الكثير من الأشخاص، فيمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمه لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل باذنجان يوناني

مقادير باذنجان يوناني



٣ حبة باذنجان مكعبات

٢ كوب طماطم مفرومة

٢كوب حمص مسلوق

بصلة مفرومة

٢فلفل رومي مفروم

٢جزر مفروم

٦فص ثوم مفروم

٢ورق لورا

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة ريحان جاف

نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر

ملح

فلفل اسود

زيت نباتي

للتزيين:

بقدونس مفروم

الصوص:

كوب زبادي يوناني

نصف كوب طحينة

٦فص ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة عصير ليمون

شطة

ملح

فلفل اسود

ماء



طريقة تحضير باذنجان يوناني



لعمل الصوص:

تخلط المكونات فى بولة ويضاف قليل من الماء حتى يتجانس الصوص ويقلب ويصب على الباذنجان.

يشوح الباذنجان في زيت نباتي مع رشة ملح وفلفل اسود ثم يضاف الخضار مع التوابل ويترك حتى يذبل الخضار ويرفع ويصب الصوص على الوجه ويقدم بالهنا والشفا.