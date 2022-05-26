أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الزيادة السكانية.. إطلاق عيار ذهب 14 بمصر والجرام بـ 700 جنيه.. ولا حالات وفاة بـ جدري القرود حتى الآن

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من أخبار برامج التوك شو الهامة ومنها الآتي:..

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تواجه خطرا حقيقيا بسبب الزيادة السكانية، لذلك الدولة تسابق الزمن بمشروعات تحلية البحر ، وأن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وتتجه إلى ندرة المياه.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، مصر ستكون من بين أكثر 8 دول في العالم يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 و2050، موضحا أن معدل الزيادة السكانية طبقا للمتوقع سيكون أكثر من الزيادة في الولايات المتحدة.

الجرام بـ 700 جنيه... إطلاق عيار ذهب 14 في مصر .. فيديو

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، تفاصيل مناقشة طرح مشغولات ذهبية عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب.

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن طرح عيار 14 يأتي في ظل ارتفاع أسعار الذهب وإقبال الشباب على الزواج، مؤكدا أن القرار سيسهم في ضبط أسعار السوق المحلية.



الصحة: من حصلوا على لقاح كورونا بشكل نهائي 58% من الفئة المستهدفة



تاج الدين: لا حالات وفاة بمرض جدري القرود حتى الآن ..فيديو

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن فيروس كورونا لم ينتهِ، ولكن الوضع الوبائي أفضل كثيرا وحالات الإصابة قليلة، مؤكدا ضرورة الاحتراز والترقب.

وأضاف “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن"، إن أعداد إصابات فيروس كورونا الآن في مصر قليلة جدا وتصل أحيانا إلى 4 حالات في اليوم فقط، ومن يدخل منهم المستشفي 1 كل أسبوع، مؤكدا أنه طالما مازال هناك وباء عالمي فلابد من الملاحظة والترقب والرصد.

طقس الخميس.. حار على القاهرة والوجه البحري| فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، وأشار إلى أن طقس الخميس حار على القاهرة و الوجه البحري.

وكشف التقرير أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي على كافة أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي، ومتوقع أيضا أن يستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع القادم.

19 أردب قمح للفدان.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية..فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر للانتاج الراعي بدأ منذ 2017، ويستهدف زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية.

وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مشروع مستقبل مصر يستخدم اسلوب زراعة ذكية يتغلب على مشاكل الزراعة القديمة ".

وزيرة التضامن: تكلفة حج الجمعيات تصل لـ 100 ألف جنيه

علقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقالت “القباج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن "قانون الحج الجديد جاء في توقيت مهم؛ لتنظيم الحج، والإجراءات وإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة".

أقل خطورة من كورونا.. الصحة العالمية: هناك علاج ولقاح لـ جدري القرود

قالت الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية ببرنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود أقل خطرا من جائحة فيروس كورونا .

وأضافت شيرين النصيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" جدري القرود ليس مرض جديد لكنه متواجد منذ سنوات كثيرة ".

تجار السيارات: نعيش أزمة حقيقية.. ومش عارفين نبيع.. فيديو

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات يعد من أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث تأثر حجم إنتاج المصانع بسبب أزمة كورونا ثم ظهرت أزمة إنتاج الشرائح الإليكترونية ثم بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية والتي أثرت على قطاع السيارات وقطاعات أخرى بشكل كبير.

وأعرب "أبو المجد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، عن رفضه لمصطلح "أوفر برايس"، قائلا: "مفيش حاجة إسمها اوفر برايس"، حيث يتحكم في السوق عملية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض كلما انخفضت الأسعار.

بعد تجديد عقده مع آرسنال.. والد النني: أسعدنا جميعا وسجدت شكرا لله

عبر ناصر النني والد اللاعب الدولي محمد النني نجم منتخب مصر ونادي ارسنال الانجليزي، عن سعادته بتجديد نجله لمدة عام مع نادي ارسنال الانجليزي.

وقال ناصر النني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، إن خبر التجديد أسعد الجميع، مضيفا ان محمد النني يستحق الاستمرار مع الفريق الانجليزي.