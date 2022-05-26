يختلف عن العادي.. الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: جدري القرود غير موجود بمصر..فيديو

قال دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن جدري القرود يختلف تمام عن الجدري العادي، مؤكدا أن أول حالة تم اصابتها من مرض جدري القرود كانت في عام 1958.

وأضاف مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن هناك بعض الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود، منها المخالطين لمرضى مصابين، والسلام والعناق، إضافة إلى الأطفال الرضع.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفيروس ممكن يدخل عن طريق الجسم أو العين أو الفم أو الجهاز التنفسي.

وأشار مجدي بدران إلى أن مرض جدري القرود غير موجود في مصر، وأعراضه تشبه الإنفلونزا من الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والإعياء وفقدان الطاقة، وتظهر بقع على الجلد.