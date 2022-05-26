طارق الشناوي: كان أصبح ينطبق عليه مواصفات المهرجانات الكبرى

قال الناقد الفني طارق الشناوي أن مهرجان كان أصبح ينطبق عليه مواصفات المهرجانات الكبرى مثل الزحام وإقبال الناس والصراع من أجل الحصول على تذكرة لرؤية النجوم فعاد بقوة وكذلك الأفلام وذلك في آخر عامين لأن الأمن الفرنسي أشد صرامة من الأمن الألماني لتنظيم المرور وتقليل التزاحم على النجوم .

أضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن مصر منذ 30 سنه في مهرجان كان تجد زحام على النجوم المصريين ونادرا ما تجد أثناء اقامة المهرجان نجوم مصريين في القاهرة .

أوضح الناقد الفني أن ظاهره حرص الفنانين المصريين على التواجد في مهرجان كان في السنوات الأخيرة اختفت بسبب شهر رمضان يتزامن مع مايو أثناء أقامة المهرجان .

اشار الشناوي إلى أن قانون العدوى ينطبق على الفنانين المصريين من خلال إذا ذهب النجم قلده نجوم آخرين وذلك عكس ما كان يحدث سابقا فكان الفنانين يأخذون المهرجان على مستوى النجومية والجدية فمن أراد النجومية حضر مهرجان كان مثل محمود حميده محمود عبد العزيز ليلى علوي ويسرا .

