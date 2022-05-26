وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الأربعاء، التزام الولايات المتحدة بتوسيع التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لدفع الأولويات المشتركة، بما في ذلك تمكين المرأة، وحقوق الأقليات، والحرية الدينية، وتغير المناخ، والقضايا الصحية، وتقوية الروابط الاقتصادية، وتوسيع التبادلات التعليمية والثقافية.



جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسين إبراهيم طه، على هامش الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.



وثمن بلينكين، جهود منظمة المؤتمر الإسلامي المستمرة فيما يخص القضايا ذات الأولوية العالمية، بما في ذلك أفغانستان ومكافحة التطرف العنيف، حسبما أفاد البيان الذي نشر على موقع الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية المنظمة كشريك قيم في تهدئة النزاعات والعمل على حماية حقوق الإنسان.