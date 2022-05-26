وكيل لجنة الإسكان: وثيقة سياسات ملكية الدولة كانت تمثل استفسارا واضحا للمستثمرين



قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،إن وثيقة سياسات ملكية الدولة كانت تمثل استفسار واضح لدى المستثمرين، وطرحها للحوار الوطني أمر هام.

وأضاف "طارق شكري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تواجد الدولة داخل المشروعات أمر ضروري ولكنه كان تواجد استثنائي، متابعا: ليس من الطبيعي أن تستمر الدولة في الاستثمارت.

وشدد على أن هناك بعض المشروعات والاستثمارت التي يجب أن تستمر الدولة على التواجد بها، مثل مشاريع الإسكان، متابعا: أن وثيقة سياسات ملكية الدولة مهمة للغاية وطرحها للنقاش خطوة جيدة.

