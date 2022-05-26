خبير: دور الدولة المتعاظم في الاقتصاد سبب انخفاص الاستثمار الأجنبى لبعض السنوات

قال أسامة مراد، خبير الاستثمار والتمويل، إن مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل طرحها للحوار المجتمعى، خطوة هامة للغاية، متابعا: دور الدولة المتعاظم في الاقتصاد كان المتسبب الأساسي في انخفاص معدلات الاستثمار الأجنبى لبعض السنوات.

واسترسل “أسامة مراد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: من المتوقع أن تكف الدولة يدها تماما عن الاستثمار والتواجد في كافة القطاعات، متابعا: لن يكون هناك تواجد للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في ظل تواجد الدولة في المشروعات الاقتصادية.

وشدد على أن الدولة قامت بدور كبير في مجال الإسكان الاجتماعي.



