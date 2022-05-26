اللواء سلامة الجوهري: السلاح يتم شراؤه ببطاقة المواطن فقط بأمريكا.. فيديو

قال اللواء سلامة الجوهري، القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية، إن زيادة الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي نتيجة عدم صدور تعليمات محكمة للحد من انتشار الجريمة.

وأضاف سلامة الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بشراء السلاح، ببطاقة المواطن فقط، ويحدث في كثير من الولايات.

وتابع لقائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية، أن حادث تكساس ليس الحادث الوحيد الذي وقع خلال الفترة الأخيرة، ولكن تكرر عدة مرات لانتشار البطالة، ووجود الإرهاب الذي يتم في كثير من الأحيان.

وأشار سلامة الجوهري إلى أن هناك عدم التزام بالعدالة وحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد تفرقة في المعاملة بين المواطنين.